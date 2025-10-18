Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosiklette 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A.G., idaresindeki 01 ATL 812 plakalı otomobil, Akören beldesinde ehliyetsiz olduğu belirlenen Y.Y.Ç.'nin (14) kullandığı 03 AIZ 317 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile motosiklette bulunan Y.İ.A. (14) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Y.İ.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından hastanede tedavisi tamamlanan otomobil sürücüsü H.A.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR