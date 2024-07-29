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Afyonkarahisar'da Tarihi Sikke Operasyonu

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K. isimli şahsın elinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 34 adet tarihi sikke ile birlikte diğer tarihi eserler ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı operasyonda 34 adet tarihi sikke ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından M.K. isimli şahsın elinde tarihi eser olduğu yönünde bilgi tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler İhsaniye'ne bağlı Yaylabağı beldesi girişinde şüpheli şahsın kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan arama sonucunda, 34 adet sikke, 1 adet ok ucu, 1 adet yüzük, 1 adet mühür ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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