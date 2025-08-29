Afyonkarahisar'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da dün evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bolvadin ilçesi Konak mahallesinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Çelik isimli şahıs sabah erken saatlerde evinden çıkarak iş yerine gitmek üzere aracına bindiği esnada kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs tarafından tabanca ile bacaklarından vuruldu. Silahı ateşleyen şahıs olayın ardından yaya olarak kaçtı. Saldırıda yaralanan Çelik ise çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çelik bugün sabaha karşı yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan cinayet zanlısını yakalamak için polis tarafından başlatılan çalışmanın ise devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR