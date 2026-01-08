Eşcinsel sohbet sitesinde tanıştıkları insanlara şantaj ve gasp yapan çete, polisin operasyonuyla çökertildi

Afyonkarahisar'da eşcinsel sohbet sitelerinde tanıştıkları şahıslarla birlikte olma bahanesiyle evlerine giderek fotoğraf çekip ardından şantaj ve gasp yapan çete polis tarafından çökertildi.

Olay kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşcinsel 2 şahıs polise başvurarak gasp edilip ve şantaja maruz kaldıklarına söyleyerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler isimleri açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahısların internetteki eşcinsel sohbet sitelerinde tanıştıkları şahıslarla birlikte olma bahanesiyle evlerine giderek mağdurların fotoğraflarını çekip ardından şantaj yaptıkları ve evde bulunan değerli eşyaları ve parayı gasp ettikleri belirlendi. Çete polisin düzenlediği başarılı operasyonla çökertilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve adliye sevk edilecekleri bildirildi. - AFYONKARAHİSAR