Haberler

Eşcinsel sohbet sitesinde tanıştıkları insanlara şantaj ve gasp yapan çete, polisin operasyonuyla çökertildi

Eşcinsel sohbet sitesinde tanıştıkları insanlara şantaj ve gasp yapan çete, polisin operasyonuyla çökertildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eşcinsel sohbet sitelerinde tanıştıkları kişilerle buluşma bahanesiyle evlerine giderek fotoğraf çektikleri şahısları şantaj ve gasp eden çete, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar'da eşcinsel sohbet sitelerinde tanıştıkları şahıslarla birlikte olma bahanesiyle evlerine giderek fotoğraf çekip ardından şantaj ve gasp yapan çete polis tarafından çökertildi.
Olay kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşcinsel 2 şahıs polise başvurarak gasp edilip ve şantaja maruz kaldıklarına söyleyerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler isimleri açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahısların internetteki eşcinsel sohbet sitelerinde tanıştıkları şahıslarla birlikte olma bahanesiyle evlerine giderek mağdurların fotoğraflarını çekip ardından şantaj yaptıkları ve evde bulunan değerli eşyaları ve parayı gasp ettikleri belirlendi. Çete polisin düzenlediği başarılı operasyonla çökertilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve adliye sevk edilecekleri bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri

Komşuda tansiyon çok yüksek! Canlı yayında çatışma çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var

Emeklilere büyük sürpriz! Masada hiç dillendirilmeyen rakam var
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi soygunundan aşiret çıktı! 25 kilo altını o ile götürmüşler
AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt

AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor