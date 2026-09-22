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Afyonkarahisar'da polis ilçelerde 105 okul ve çevresini denetledi

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Afyonkarahisar'da polis ilçelerde 105 okul ve çevresini denetledi
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Afyonkarahisar'da polis, eğitim ortamının güvenliği için il merkezi ve ilçelerde denetim gerçekleştirdi. İl merkezinde 32 okul ve çevresi, ilçelerde 105 okul ve çevresi kontrol edildi; il merkezinde kurallara uymayan 1 araca cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretim ortamının huzur ve güven içinde sürdürülmesini sağlamak amacıyla il merkezi ve ilçelerde denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu okullar, park ve bahçeler, yurt çevreleri ile çeşitli işletmelerde eş zamanlı uygulamalar yaptı.

İl merkezinde yürütülen çalışmalarda; 32 okul ve çevresi, 19 park ve bahçe, 12 yurt çevresi, 10 kafe, 10 tütün işletmesi ve 8 internet kafe kontrol edildi. Uygulama kapsamında 115 şahıs ile 10 aracın UAP/GBT sorgusu yapılırken, kurallara uymadığı tespit edilen 1 araca cezai işlem uygulandı.

İlçelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise ekipler adeta kuş uçurtmadı. 105 okul ve çevresi, 29 park ve bahçe, 38 kafe, 26 market ve büfe, 10 yurt çevresi, 10 metruk bina, 10 internet kafe, 8 oyun salonu ve 5 iddaa bayii detaylı şekilde denetlendi.

İlçelerdeki kontrollerde 345 şahıs ve 15 araç sorgulanırken yapılan incelemelerde herhangi bir suç veya suç unsurına rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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