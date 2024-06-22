Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da takla atıp şarampole devrilen devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Aşağıtandır köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S., idaresindeki 03 VE 946 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile Ş.Ş., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR