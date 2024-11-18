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Afyonkarahisar'da Öğrenci Taşıma Servislerine Denetim

Afyonkarahisar'da Öğrenci Taşıma Servislerine Denetim
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Ara tatilin ardından okulların açılmasıyla birlikte Afyonkarahisar'da öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına jandarma denetimi yapıldı. Denetimlerde 12 servis aracı ve sürücüsü incelendi.

Afyonkarahisar'da ara tatilin sona ermesi ve okulların tekrar açılmasıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik jandarma tarafından denetim yapıldı.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması tarafından okulların ara tatil dönüşü denetim yapıldı. 12 servis aracı ve sürücünün denetlendiği uygulamada araçların evrakları ile birlikte sürücülerin belgeleri incelendi. Denetimler esnasında araçların fazla yolcu alıp almadığı, sürücülerin cep telefonu ile konuşup konuşmadığı ve emniyet kemelerinin takılı olması gibi konulara da bakıldığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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