Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Olay, kent merkezi Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ö, idaresindeki 03 EE 245 plakalı hafif ticari araç, Karşıyaka Mahallesi'nde Abdullah K.'nin kullandığı 03 AGV 860 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Abdullah K., yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Abdullah K., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazanın ardından polis tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR