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Afyonkarahisar'da Motosiklet ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da Motosiklet ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 3 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Baş Mahallesi Kocatepe Sokak güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. idaresindeki elektrikli bisiklet ile H.H.H.'nın kullandığı 03 ACF 710 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Kazada, her iki sürücü ile birlikte A.Ö. yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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