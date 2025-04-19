Afyonkarahisar'da Midibüs ve Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı

Afyonkarahisar'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, Çobanlar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.E. idaresindeki 03 AHF 656 plakalı midibüs, A.E.Ö. yönetimindeki 15 PR 935 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs yol ortasına devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 12 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Büyük paniğin yaşandığı kazada yaralıların büyük çoğunluğunun fabrikada çalışan işçiler olduğu belirtildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR