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Kiraz bahçelerinde hasat öncesi pestisit denetimi

Kiraz bahçelerinde hasat öncesi pestisit denetimi
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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tüketici sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla kiraz bahçelerinde hasat öncesi pestisit denetimlerini sürdürüyor. Alınan numuneler analiz için laboratuvara gönderildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla kiraz bahçelerinde hasat öncesi pestisit denetimlerini sürdürüyor.

Afyonkarahisar'da 'Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri' çerçevesinde il genelinde üretimi yapılan kiraz bahçelerinde hasat öncesi numune alma çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler tarafından alınan numuneler, pestisit kalıntılarının tespit edilmesi amacıyla yetkili laboratuvarlara gönderildi.

Laboratuvarlarda yapılacak analizlerle ürünlerdeki pestisit kalıntı durumu takip edilirken, denetimlerin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tüketici sağlığının korunması, güvenilir gıda arzının sağlanması ve bitkisel üretimde pestisit kullanımının mevzuata uygunluğunun izlenmesi amacıyla hasat öncesi pestisit denetimlerinin aralıksız devam ettiği ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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