Afyonkarahisar'da kenevir bitkisi ve ateşli silah ele geçirildi
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde yaptıkları aramada kenevir bitkisi, kenevir tohumları ve çeşitli ateşli silah ele geçirdi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, Sülün beldesinde ikamet eden bir şahsın uyuşturucu ve yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Yapılan arama sonucunda kenevir bitkisi, kenevir tohumları, av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve cep telefonu ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde yaptıkları aramada kenevir bitkisi, kenevir tohumları ve çeşitli ateşli silah ele geçirdi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Sülün beldesinde ikamet eden Ş.Ö. isimli şahsın, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, yasa dışı kenevir ekimi yaptığı yönünde bilgi elde etti. Bunun üzerine, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden harekete geçen ekipler şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda; 2 kök kenevir bitkisi, 24 adet kenevir tohumu, 1 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği açıklandı. - AFYONKARAHİSAR