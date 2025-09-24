Afyonkarahisar'da Kayıp Epilepsi Hastası Genç Adam Aranıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir anda ortadan kaybolan epilepsi hastası genç adam her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinde dün öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 38 yaşındaki epilepsi hastası Hasan Elmas için yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Kayıp şahsın üzerinde siyah kırmızı çizgili eşofman üstü, lacivert pantolon ve beyaz spor ayakkabı bulunduğu bildirildi.

Ailesi, Elmas'tan uzun süredir haber alamadıklarını belirterek görenlerin en kısa sürede güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi. Yetkililer, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın emniyet birimine haber vermeleri çağrısında bulundu. - AFYONKARAHİSAR