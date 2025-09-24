Haberler

Afyonkarahisar'da Kayıp Epilepsi Hastası Genç Adam Aranıyor

Afyonkarahisar'da Kayıp Epilepsi Hastası Genç Adam Aranıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şuhut ilçesinde kaybolan 38 yaşındaki epilepsi hastası Hasan Elmas için güvenlik güçleri harekete geçti. Ailesi, görenlerin bilgi vermesini istedi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir anda ortadan kaybolan epilepsi hastası genç adam her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinde dün öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 38 yaşındaki epilepsi hastası Hasan Elmas için yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Kayıp şahsın üzerinde siyah kırmızı çizgili eşofman üstü, lacivert pantolon ve beyaz spor ayakkabı bulunduğu bildirildi.

Ailesi, Elmas'tan uzun süredir haber alamadıklarını belirterek görenlerin en kısa sürede güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi. Yetkililer, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın emniyet birimine haber vermeleri çağrısında bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Melih Gökçek'in 'Saatli bomba' paylaşımını oğlu böyle savundu: Babam onu kast etti

Oğul Gökçek, babasının 'bomba'sını böyle savundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten 18 yıllık mutluluğun sırrı

Ünlü çift uzun süreli ilişkinin formülünü açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.