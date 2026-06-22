Feci kazada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin çarptığı 15 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Çay ilçesi istikametinden Emirdağ yönüne giden E.M.M. idaresindeki 03 AGN 062 plakalı kamyonet, Akcan Parkı Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Karakulak'a (15) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle talihsiz çocuk yola savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Karakulak'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede doktorların yoğun çabası ve uzun süren uğraşlarına rağmen çocuk kurtarılamadı.

Kazanın şiddetini ise olay yerindeki acı bir detay gözler önüne serdi. Çarpışmanın etkisiyle hayatını kaybeden çocuğun ayakkabısının tekinin ayağından fırlayarak yol ortasında kalması, kazayı görenlerin yüreğini dağladı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı