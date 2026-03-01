Haberler

17 yaşındaki çocuğun bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'da 17 yaşındaki R.U., internet kafede tartıştığı B.A.'yı defalarca bıçakladı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, B.A., bıçaklanmasına rağmen saldırgandan kurtulmak için direndi. R.U. kaçtı, ancak bir saatlik polis takibinin ardından yakalandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen olayda 17 yaşındaki bir şahıs, oyun oynamak için gittiği internet kafede aynı yaştaki çocuğu defalarca bıçakladı. Yaşanan bıçaklama olayı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sandıklı ilçe merkezindeki bir internet kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oyun oynamak için internet kafeye giden R.U. (17) isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir sebeple bir başka masada oturan aynı yaştaki B.A. ile tartıştı. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda R.U., konuştuğu esnada bir elini beline götürerek yanındaki bıçağı çıkarıp koltukta oturan B.A.'ya saldırdı. 3 bıçak darbesi ile yaralanan B.A., bıçaklanmasına rağmen bir eliyle saldırganın bıçak tutan eline sarılarak bırakmadı. B.A., yaptığı bu hamleyle daha fazla bıçak darbesi almaktan kurtuldu. B.A., daha sonra elini tuttuğu ve bırakmadığı R.U. ile internet kafenin dışına çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

R.U., ardından kaçarak gözlerden kaybolurken çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen ambulansla B.A. hastaneye kaldırıldı. Karın ve göğüs bölgesinden bıçaklanan B.A., daha sonra Kütahya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Olay sonrası kaçan R.U. ise polisin yaklaşık bir saat süren takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

