Kadın hırsızların "Hamilelik" taktiği! Suçüstü yakalanıp serbest bırakıldılar

Eskişehir'den Afyonkarahisar'a hırsızlık yapmaya gelen kadınlar polis tarafından olay yerinde yakalandı. Tutuklanması beklenen şüpheliler "Hamile oldukları" gerekçesiyle serbest bırakılırken hırsızların bu durumu kullanması pes dedirtti.

ŞÜPHELENEN BİNA SAKİNLERİ POLİSE HABER VERDİ

Olay, Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. Pazar Mahallesi Gençlik Caddesindeki bir apartmanda bulunan L.P.'ye ait apartman dairesinin kapısının önünde yabancı şahısların olduğunu fark eden bina sakinleri durumu polise bildirdi.

EVE GİRMEYE ÇALIŞIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler iki kadını kapıyı açmak için uğraşırken suçüstü yaptı. Ardından gözaltına alınan kadınların yapılan kimlik sorgulamalarında isimlerinin G.T. ve G.K. olduğu ve çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu belirlendi.

HAMİLE OLDUKLARI İÇİN SERBEST BIRAKILDILAR

Eskişehir'den geldiği belirtilen şahıslar, işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından "Hamile oldukları" gerekçesiyle adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ÖNCE HAMİLE KALIP SONRA HIRSIZLIK YAPMIŞ

Geçtiğimiz günlerde de Bursa'da hamile ya da küçük bebeği olanların cezaevine girmediğini bilen 22 yaşındaki E.B, önce hamile kalmış ve daha sonra hırsızlık yapmıştı. Kadın hırsızın gözüne kestirdiği apartman dairelerinin önce zillere basarak dış kapıyı açtırdığı, boş dairelere ise yanında getirdiği pvc kartlarla kapıları zorlayarak girdiği belirlenmişti.