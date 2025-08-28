Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da otomobilin tıra çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bayat ilçesi Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y., yönetimindeki 60 ACM 063 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Y.A.'nın kullandığı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.Y., B.M.Y. ve T.Y., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR