Elektrikli bisikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Yavaşlar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., idaresindeki 03 AIR 617 plakalı elektrikli bisiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak devrilen araçta sürücü ve yanında bulunan şahıs yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı