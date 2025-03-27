Afyonkarahisar'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 30 Sürücüye Ceza

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde kurallara uymadıkları belirlenen 30 sürücüyle ilgili cezai işlem uygulandı.

Denetim Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri tarafından sürücülere yönelik dron destekli yapıldı. Denetim Bolvadin'i, Çay, Emirdağ ve Çobanlar ilçelerine bağlayan karayollarında yapıldı. Yapılan denetimlerde 713 araç kontrol edilerek, 30 sürücüye emniyet kemeri takmadıkları için 29 bin 790 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin Ramazan ayının sonuna kadar ve tatil döneminde de gerçekleştirileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR