Afyonkarahisar'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesinde çıkan orman yangını, yoğun müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kırka beldesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı. Yangına, 8 yangın helikopteri, 3 yangın söndürme uçağı, onlarca arazöz ve iş makinesi ile müdahale edildi. Ekiplerin çalışmalarının gece boyunca devam edeceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR