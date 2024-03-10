Afyonkarahisar'da Çiftçilerin Sulama Kuyularından Elektrik Panosu ve Kablolar Çalındı

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde, çiftçilerin tarlaları suladıkları elektrik hattındaki 5 sulama kuyusuna ait elektrik panosu ve kablolar çalındı.

Kızılören'in Akyaka mevkiinde bulunan Sulama Kooperatifi'ne ait olan arazilerin sulamasını yapan 5 kuyuya ait elektrik panosu, içeresindeki sigorta, kablo, elektrik sayaçları ve diğer malzemeler çalındı. Kızılören Sınırlı Sorumlu Sulama Kooperatifi Başkanı ve Kızılören Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yusuf Akpınar, Devlet Su İşleri yetkililerine zarar tespiti yaptırdı. Zararın 300 bin lira olduğu tespit edilirken, olayla ilgili Yusuf Akpınar şikayetçi oldu. Olaya karışan ve buna benzer birçok suça karıştığı tespit edilen 1 şüpheli Isparta merkezde yakalandı, savcılık soruşturması sonrası tutuklanarak Isparta Cezaevine konuldu.

"5 panomuz boşaltıldı"

Kızılören Sınırlı Sorumlu Sulama Kooperatifi Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yusuf Akpınar, "Ocak ayının 25'inde ben buraları kontrol ettim. Kontrol ettiğimde her şey yerli yerindeydi. Şubat ayının ortalarında tekrar kontrole geldiğimizde her şey çalınmış, hiçbir şey kalmamış. TEDAŞ'ın saatine varasıya kadar hiçbir şey kalmamış. Bunların mülk sahibi DSİ ama işletmesi Sulama Birliği'ne ait. Bu kamuya olan zarar. Şu anda 5 tane panomuz boşaltıldı. Kimisini pano ile birlikte götürmüş, kiminin saati gitmiş, kimisinin kablolarını da kesmiş götürmüş. Şu andaki zararımız 300 bin lira" dedi. - AFYONKARAHİSAR