İki çocuk, serinlemek için girdikleri göletten çıkamadı

Afyonkarahisar'da serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki iki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

İKİ ÇOCUK, GİRDİKLERİ GÖLETTEN ÇIKAMADI

Olay, İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 yaşlarındaki A.A.K. ve M.E.Ö., serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete girdi. Bir süre sonra çocukların gözden kaybolduğunu gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından çocukların cansız bedenlerine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından iki çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hastanede işlemleri tamamlanan iki çocuğun cenazesi daha sonra ailelerine teslim edildi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Yaylabağı beldesindeki mezarlığa getirilen iki çocuğun cenazesi, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi. Gözyaşının sel olduğu cenazede çocukların aile üyeleri sinir krizleri geçirdi. Öte yandan, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.