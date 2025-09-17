Haberler

Afyonkarahisar'da Baba-Oğul Tartışması Kanlı Bitti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şuhut ilçesinde baba B.A., oğlu R.A.A.'yı bıçakla ağır yaraladı. Olay sonrası genç hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Baba gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde baba ile oğul arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Babasının bıçak darbesiyle ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. ile oğlu R.A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada baba B.A., eline aldığı bıçakla oğlunu yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan R.A.A., Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüpheli baba B.A.'nın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nijerya'da Lassa Ateşi sebebiyle ölümler artıyor

Salgın hızla yayılıyor: Ölenlerin sayısı 162'ye ulaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne olmaya hazırlanan La Casa de Papel'in yıldızından karnı burnunda paylaşım

Hamile olduğunu açıklamıştı, son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.