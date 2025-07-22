Afyonkarahisar'da Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi
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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın başkanlığında, il genelindeki güvenlik ve kamu düzeni konularının ele alındığı asayiş toplantısı düzenlendi. Toplantıda, asayiş olaylarının önlenmesi ve trafik güvenliği gibi konular değerlendirildi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın başkanlığında, il genelindeki güvenlik ve kamu düzenine ilişkin konuların ele alındığı asayiş toplantısı düzenlendi.

Toplantıya; Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tolga Yağan katıldı. İl genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda; asayiş olaylarının önlenmesi, suçla etkin mücadele, trafik güvenliği ve kamu düzeninin korunmasına ilişkin konular detaylı şekilde ele alındı. Vali Yiğitbaşı, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede; vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına tüm kurumların iş birliğiyle kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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