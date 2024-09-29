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Afyonkarahisar'da Aile İçi Cinnet: Baba Karısını ve Oğlunu Vurduktan Sonra İntihar Etti

Afyonkarahisar'da Aile İçi Cinnet: Baba Karısını ve Oğlunu Vurduktan Sonra İntihar Etti
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, S.A. bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi S.A.'yı tüfekle vurarak öldürdü, oğlu ise yaralandı. Ardından intihar eden S.A.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Afyonkarahisar'da cinnet getiren şahıs, karısını ve 24 yaşındaki oğlunu silahla vurduktan sonra intihar etti.

Olay, Emirdağ ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kacerli Mahallesi'nde yaşayan S.A., bilinmeyen bir nedenle eşi S.A. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda S.A., karısının üzerine tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu karısı ve kavgayı ayırmaya çalışan oğlu yaralanırken, S.A. ardından aynı tüfekle intihar etti. Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yaralanan kadın ve oğlunu ambulansla hastaneye kaldırdı. Tüfeği ateşleyen S.A.'nın ise öldüğü belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Emirdağ Baba Suç

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