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Afyonkarahisar'da 146 yıl 5 ay 24 gün hapis cezasıyla aranan firari M.E. yakalandı

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Afyonkarahisar'da çeşitli dolandırıcılık ve karşılıksız çek suçlarından hakkında 146 yıl 5 ay 24 gün hapis cezası bulunan firari M.E., emniyetin operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.E., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da hakkında çeşitli dolandırıcılık ve karşılıksız çek suçlarından 146 yıl 5 ay 24 gün hapis cezası bulunan M.E. isimli firari şahıs, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadele çalışmaları kapsamında aranan şahıslara yönelik saha ve sistem araştırmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, yürütülen titiz çalışmalar neticesinde 'tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatif faaliyeti kapsamında dolandırıcılık, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçlarından aranan M.E. isimli şahsın il sınırları içerisinde olduğu tespit edildi.

Hakkında toplam 146 yıl 5 ay 24 gün hapis cezası bulunan firari, emniyet mensupları tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.E., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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