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Afyonkarahisar Bayat'ta lahana yüklü tır trafik ışıklarını devirdi, ölen yok

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Afyonkarahisar Bayat'ta lahana yüklü tır trafik ışıklarını devirdi, ölen yok
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Afyonkarahisar Bayat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lahana yüklü tır trafik ışıklarını devirip refüje çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı; yola saçılan lahanalar trafiği geçici aksattı, temizlik ve tırın kaldırılması sonrası akış normale döndü.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lahana yüklü tır trafik ışıklarını devrip, refüje çıktı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, tırın dorsesinde bulunan kilolarca lahana yola saçıldı.

Kaza, Bayat ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 19 ACG 828 plakalı tır kontrolden çıkarak, trafik ışıklarına çarpıp devirdikten sonra refüje girdi. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinde yüklü olan kilolarca lahana yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın bulunmadığı kazada, yola saçılan lahanalar nedeniyle karayolunun ilgili şeridinde trafik akışında geçici aksamalar yaşandı.

Ekiplerin yola saçılan lahanaları temizlemesi ve tırın bulunduğu yerden kaldırmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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