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Afyonkarahisar Bayat'ta kamyonetle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar Bayat'ta kamyonetle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi çıkışında kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada aralarında sürücülerin de bulunduğu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bayat ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 HL 922 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 03 AFY 788 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada aralarında sürücülerinde bulunduğu 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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