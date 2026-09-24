Afyonkarahisar Bayat'ta kamyonetle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bayat ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 HL 922 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 03 AFY 788 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada aralarında sürücülerinde bulunduğu 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı