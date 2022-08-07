Afyon 3. sayfa haberi | Afyonkarahisar'da korkunç olay: Babasını 7 bıçak darbesiyle öldürdü - Haberler

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Afyon 3. sayfa haberi | Afyonkarahisar'da korkunç olay: Babasını 7 bıçak darbesiyle öldürdü

Afyon 3. sayfa haberi | Afyonkarahisar'da korkunç olay: Babasını 7 bıçak darbesiyle öldürdü

Afyon 3. sayfa haberine göre Afyonkarahisar'da aile arasında eve geç gelme meselesi yüzünden çıkan kavgada 15 yaşındaki çocuk babasını sırtından ve karnından 7 darbesi ile öldürdü.

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Afyonkarahisar'da aile arasında eve geç gelme meselesi yüzünden çıkan kavgada 15 yaşındaki çocuk babasını sırtından ve karnından 7 darbesi ile öldürdü.

Olay, Çobanlar ilçesi Kocaöz beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ç. (54) ile gece oğlunun eve geç gelme meselesi nedeniyle eşi N.Ç. (50) ile çocukları A.İ.G. (24) ve M.G.Ç. (15) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G.Ç., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babası İ.Ç.'yi sırtından ve karnından 7 defa bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede baba İ.Ç.'nin öldüğünü belirledi. Olayın ardından jandarma ekipleri, suç aletiyle birlikte M.G.Ç. ile kavgaya karışan anne N.Ç. ve A.İ.G.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemenin ardından İ.Ç.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve 2 oğlu tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Jandarma 3. Sayfa Haberler

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