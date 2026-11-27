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Fransa merkezli haber ajansı AFP'ye düzenlenen siber saldırının ardından ajans, müşterilerine haber içeriklerini sunduğu AFP Forum platformunu güvenlik gerekçesiyle geçici olarak çevrim dışı bıraktı.

Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP'ye yönelik siber saldırı düzenlendi. Ajans saldırı sonrasında haber içeriklerine erişimin sağlandığı AFP Forum platformunu tedbir amacıyla çevrim dışı bıraktı. AFP yönetiminin çalışanlara gönderdiği kurum içi e-postada yer alan bilgilere göre saldırı, dün Paris saatiyle 01.30'da başladı. E-postada, "Yetkisiz erişimin tespit edilmesinin hemen ardından ekiplerimiz, ihlali kontrol altına almak amacıyla derhal harekete geçti ve tedbir amaçlı olarak AFP Forum'u çevrim dışı hale getirdi. AFP Forum, ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Ajansın, platformun erişime kapalı olduğu süre boyunca abonelerine alternatif erişim çözümleri sunduğu bildirildi.

AFP, siber saldırının ajansın temel haber üretim sistemlerini etkilemediğini, çok dilli haber merkezlerinin de normal şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi. Ajans yetkilileri, saldırının arkasında kimin bulunduğuna ilişkin henüz bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. Ajans ayrıca olayın soruşturulması ve müdahale sürecine katkı sağlanması amacıyla Fransız makamlarına bildirimde bulundu.

Öte yandan ajansın yürüttüğü incelemede, siber saldırı sırasında müşterilere ait FTP (Dosya Transfer Protokolü) giriş bilgilerinin kullanıldığına yönelik delillere ulaşıldığı aktarıldı. AFP, yetkisiz erişimi önlemek amacıyla saldırıdan etkilenmiş olabilecek müşterilerine giriş bilgilerini yenilemeleri çağrısında bulundu.

FTP sistemi aracılığıyla bilgisayarlar ve sunucular arasında dosya aktarımını sağlanıyor. Ajansın söz konusu sistemi fotoğraf ve görüntü gibi büyük boyutlu içerikleri ticari abonelere iletmek için kullanıldığı değerlendiriliyor.

Fransa'dan siber tehditlere karşı ortak hareket edilmesi çağrısı

Fransa Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ANSSI) Genel Direktörü Vincent Strubel de dün yaptığı açıklamada, ülkenin daha önce görülmemiş yoğunlukta siber tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Strubel, yerel basına verdiği röportajda tehdit seviyesinin benzeri görülmemiş bir noktaya ulaştığını belirterek siber saldırılara karşı savunmanın güçlendirilmesi için ortak hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Bu gelişme, Avrupa ülkelerinde son zamanlarda sıklıkla siber güvenlik olaylarının yaşandığı bir dönemde geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı