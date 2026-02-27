Haberler

Pakistan: "12 Pakistan askeri, 274 Taliban askeri öldü"

Güncelleme:
Pakistan Ordusu Sözcüsü Ahmed Şerif Chaudhry, Afganistan-Pakistan sınırında yaşanan çatışmalarda 12 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 27 askerin yaralandığını, ayrıca 274 Taliban askerinin öldüğünü açıkladı. Yapılan saldırılarda 83 mevzi imha edildi.

Pakistan Ordusu Sözcüsü Ahmed Şerif Chaudhry, Afganistan-Pakistan arasında yaşanan çatışmalarda 12 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 27 askerin de yaralandığını ifade ederek 274 Taliban askerinin öldürüldüğünü, 400'den fazlasının ise yaralandığını sözlerine ekledi.

Pakistan Ordusu Sözcüsü Ahmed Şerif Chaudhry, Afganistan-Pakistan arasında dün akşam saatlerinde başlayan çatışmaların ardından bugün basın toplantısı düzenleyerek son bilgileri paylaştı. Chaudhry, Afganistan ile yaşanan çatışmada 12 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 27 askerin de yaralandığını ifade ederek, Pakistan ordusunun Afganistan genelinde 22 noktayı vurduğunu söyledi. Saldırılarda 83 mevzinin yerle bir edildiğini ve 17'sinin de ele geçirildiğini kaydeden Chaudhry, 274 Taliban askerinin öldürüldüğünü, 400'den fazlasının ise yaralandığını sözlerine ekledi. Ayrıca 115 tank, zırhlı personel taşıyıcı ve topçu sisteminin de imha edildiğini aktaran Pakistan Ordusu Sözcüsü Chaudhry, Afganistan'daki Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatları doğrultusunda devam ettiğini söyledi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
