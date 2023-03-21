Afganistan'da 6.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntının hissedildiği Pakistan'da 6 kişi öldü, 120 kişi yaralandı

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badakhshan eyaletinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının hissedildiği Pakistan'da 6 kişi hayatını kaybederken 120 kişi de yaralandı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid "Ülkenin dört bir yanında sağlık ocakları hazır, illerdeki tüm valilere, sağlık personelinin hazır olması talimatı verildi" ifadesini kullandı.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badakhshan eyaletinde meydana gelen 6.5 büyüklündeki depremden etkilenen Pakistan'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yetkililer, yaralıların çoğunun deprem anındaki panik sırasında yaşanan izdihamlar nedeniyle yaralandığını belirtti.

DEPREM NEDENİYLE BAZI BİNALAR ÇÖKTÜ

Pakistan'ın başkenti İslamabad, Lahor, Peşaver, Swabi, Lodhran, DG Khan, Bahawalpur, Skardu, Kohat, Toba Tek Singh, Parachinar, Nowshera ve Khanewal kentlerinde hissedilen deprem nedeniyle bazı binaların çöktüğü ifade edildi.

HİNDİSTAN, KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Afganistan ve Pakistan'ın yanı sıra deprem Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'da da hissedilirken, söz konusu ülkelerden henüz mal ve can kaybı bildirilmedi.

TALİBAN SÖZCÜSÜ: SAĞLIK PERSONELİNE HAZIR OLUN TALİMATI VERDİK

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid yaptığı açıklamada, "Ülkenin dört bir yanında sağlık ocakları hazır, illerdeki tüm valilere, sağlık personelinin hazır olması talimatı verildi. Şu ana kadar çok şükür herhangi bir can kaybı veya yaralanma haberi gelmedi" dedi.