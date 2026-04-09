Afganistan'daki sellerde can kaybı 157'ye yükseldi

Afganistan'da etkili olan şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sellerde ölü sayısı 157'ye, yaralı sayısı ise 229'a çıktı. 12 gün süren fırtına ve sel felaketi, binlerce evi etkiledi.

Afganistan genelinde iki haftadır 12 gün önce fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sellerde bilanço artıyor. Afet Yönetim Kurumu'ndan yapılan açıklamada, sel, toprak kayması ve yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 157'ye, yaralı sayısının 229'a yükseldiği bildirildi. Ayrıca 9 kişinin ise kayıp durumda olduğu ifade edildi. Bin 229 evin tamamen yıkıldığı, 6 bin 636 evin ise kısmen hasar gördüğü aktarıldı. 18 bin 400 dönüm tarım arazisi ve 372 kilometre yolun da sular altında kaldığı belirtildi.

Afganistan Meteoroloji Dairesi, ülkenin 34 vilayetinin 20'den fazlasında şiddetli yağış ve çatı çökmeleri konusunda uyarıda bulunarak özellikle nehirler ve diğer sel riski taşıyan bölgelerde yaşayanların tedbirli olmaları gerektiğini belirtti. - KABİL

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek

İran, barış masasında yer alacak mı? Beklenen açıklama geldi
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Bekçilerin yetkileri değişti

Bekçilerin yetkileri değişti