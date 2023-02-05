Afgan göçmenlerin yaşadıkları 'Banker Bilo' filmini akıllara getirdi

İran'dan tıra yüklediği cam eşyayı Trabzon'a getiren İran uyruklu tır sürücüsü, Trabzon Limanı'nda yükünü gümrüklü sahada indirmeye hazırlanırken aracın dorsesinden gelen sesle hayatının şokunu yaşadı. Doğubeyazıt'ta gizlice bindikleri tırın dorsesinde İstanbul'a gitmeyi hayal eden 26 Afgan göçmen, şoförün şüphelenip durumu güvenlik ekiplerine bildirmesi ile yakalandı.

İran'dan tıra yüklediği cam eşyayı Trabzon'a getirmek için yola çıkan İranlı 6 yıllık tır sürücüsü Seyfullah Refii (31), Dilucu Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde mola verdi. Bir süre dinlendikten sonra yoluna devam eden Refii, Erzurum'da yol denetim istasyonunda durarak kantara girdi. Yapılan ölçümde tırın ağırlığının 2 ton fazla gelmesi üzerine sürücü Refii, 3 bin 600 TL ceza ödedi. Ağırlık limitini aşmasından şüphelenen Refii, tırın dorsesinin mühürlü olması nedeniyle yükü kontrol edemedi. Cezasını ödedikten sonra yoluna devam eden Refii, sabah saatlerinde Trabzon Limanı'na ulaştı. Gerekli kontrollerin ardından liman sahasına giriş yapan Refii, çay içmek için dışarı çıktı. Tırın etrafında dolaşırken dorsenin içinden ses geldiğini fark eden Refii, şüphelenerek durumu liman güvenlik ekiplerine bildirdi. Güvenlik ekiplerinin ihbarı üzerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince dorsede arama yapıldı. Gümrük Muhafaza memurlarının eşliğinde mührü açılan tır dorsesinin içinde ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı. 535 kilometrelik yolculuğun ardından emniyete götürülen Afganistan uyruklu göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İnsan kaçakçıları tarafından dolandırılan Afganistan uyruklu göçmenlerin gizlice tırın dorsesine İstanbul'a gitmek için bindirildikleri tespit edildi.

"Eğer mührü açsaydım o zaman ben de suçlu olmuş olacaktım"

Tır sürücüsü Seyfullah Refii, Trabzon'a geldiğinde tırın dorsesinden gelen sesler üzerine şüphelendiğini belirterek, "Nahçıvan'dan geliyordum. Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Doğubayazıt'ta gece saat 02.00 sıralarında mola verdikten sonra uyudum. Sabah saat 8-9 sıralarında yola çıktım. Erzurum'a geldim ve daha sonra aracı kantara çıkarttım. Kantarda aracım normaldeki ağırlıktan 2 ton fazla gelince 3 bin 600 TL cezaya kaldım. Bana cezayı ödemem gerektiğini söylediler ancak 2 ton fazla gelince şüphelendim. Daha sonra yola çıkarak sabah 8-9 sıralarında Trabzon Limanı'na geldim. Limanda aracımın orta bölümünde bulunan dolapta çay yapmaya başladım. Bu sırada brandanın içerisinden ses gelmeye başladı. Sese kulak verince içeride insan sesi olduğunu anladım. Daha sonra buradaki güvenlik görevlilerine durumu anlattım. Onlar da kapıyı açmadı, durumu emniyete bildirdiler. Daha sonra emniyetten görevliler gelerek aracın kasasını açtılar. Kapıyı açtıklarında kapının yandan kırık olduğu belirlendi. Kırık anlaşılmasın diye de ortasını demirle kapattılar. Kapı mühürlüydü, mühre hiç zarar verilmedi. Daha sonra içeride bulunan kişileri alarak emniyete götürdüler. Aracıma bindiklerini limanda fark ettim. Erzurum'da kantarda şüphelenmiştim ancak durumun böyle olabileceğini düşünmemiştim. Kapı zaten mühürlü idi, eğer mührü açsaydım o zaman ben de suçlu olmuş olacaktım. Yolda sadece Doğubayazıt'ta bekledim, başka yerde beklemedim. Çok kişiydiler, 20 kişi vardı belki de. İçeri çok soğuktu, o kadar soğuğa nasıl dayandılar bilemiyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON