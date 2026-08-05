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Edirne ve İstanbul'da Eş Zamanlı Operasyon: 4 Şüpheli Tutuklandı

Edirne ve İstanbul'da Eş Zamanlı Operasyon: 4 Şüpheli Tutuklandı
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Edirne ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bir iş adamından suç örgütü adına para aldıkları ve tehditte bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyedeki rahat tavırları ve yakınlarıyla yaşadıkları diyaloglarla dikkat çekti. Mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

Edirne ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adliye girişindeki rahat tavırları ve yakınlarıyla aralarında geçen diyaloglar dikkat çekti. Şüpheliler, "Başınızı dik tutun, adam öldürmediniz" diye bağıran yakınlarına "Adam öldürmedik, bir şey yok" karşılığını verdi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir iş adamından bir suç örgütünün adını kullanarak yaklaşık 1 milyon lira aldıkları ve milyonlarca lira daha almak için tehditte bulundukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından Edirne ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınarak, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında dün adliyeye getirilen 4 şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti. Adliye önünde bekleyen yakınları şüphelilere seslenerek, "Başınızı dik tutun, adam öldürmediniz" diye bağırdı. Kelepçeli şüpheliler ise yakınlarına, "Adam öldürmedik, bir şey yok" karşılığını verdi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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