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Adliyeye sevk edildiler! Peki Narin Güran soruşturmasının 22 şüphelisi kim?

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edilirken, bu kişilerin kimler olduğu sorusu büyük merak uyandırmıştı. Şüpheliler arasında anne, baba ve abi E.G. dışında 2 yenge, hala ve eniştenin yanı sıra 6 amca ve tutuklu amca Salim Güran'ın 3 işçisinin bulunduğu ortaya çıktı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

SORGULARINA BAŞLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişi bugün adliyeye sevk edilirken, savcılık tarafından sorgularına da başlandı. Ancak bu 22 şüpheli arasında kimlerin olduğu sorusu günlerdir büyük merak konusuydu.

İşte edinilen bilgilere göre adliyeye sevk edilen kişiler;

SALİM GÜRAN'IN ÇALIŞANLARI

  • Salim Güran'ın (40) işçisi M.S.
  • İşçinin (15) oğlu R.S.
  • Salim Güran'ın işçisi Ö.Y.

NARİN'İN KUZENLERİ

  • (24) Amca oğlu U.G.
  • (23) Amca oğlu O.G.
  • (15) Amca kızı M.G.
  • (19) Amca kızı B.G.
  • (23) Kuzen M.K.
  • (22) Kuzeninin oğlu D.G.

Adliyeye sevk edildiler! Peki Narin Güran soruşturmasının 22 şüphelisi kim?

NARİN'İN ÇEKİRDEK AİLESİ

  • (44) Babası A.G.
  • (44) Annesi Y.G.
  • (18) Abisi E.G.

YENGE, HALA, ENİŞTE

  • (46) Yengesi M.G.
  • (39) Yengesi M.G.
  • (40) Halası A.K.
  • (44) Eniştesi M.Ş.

AMCALAR

  • (29) Ö.F.G.
  • (37) B.G.
  • (42) F.G.
  • (31) K.G.
  • (40) M.G.
  • Ve H.İ.G.
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Cem Demirkaya:

uyutun hepsini köylüde konuşur korkmadan

20
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Nazan Yılmaz:

LEYLA cinayetinde olduğu gibi hepsi birden beraat ederse şaşırmam

18
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