Adliyeye sevk edildiler! Peki Narin Güran soruşturmasının 22 şüphelisi kim?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

SORGULARINA BAŞLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişi bugün adliyeye sevk edilirken, savcılık tarafından sorgularına da başlandı. Ancak bu 22 şüpheli arasında kimlerin olduğu sorusu günlerdir büyük merak konusuydu.

İşte edinilen bilgilere göre adliyeye sevk edilen kişiler;

SALİM GÜRAN'IN ÇALIŞANLARI

Salim Güran'ın (40) işçisi M.S.

İşçinin (15) oğlu R.S.

Salim Güran'ın işçisi Ö.Y.

NARİN'İN KUZENLERİ

(24) Amca oğlu U.G.

(23) Amca oğlu O.G.

(15) Amca kızı M.G.

(19) Amca kızı B.G.

(23) Kuzen M.K.

(22) Kuzeninin oğlu D.G.

NARİN'İN ÇEKİRDEK AİLESİ

(44) Babası A.G.

(44) Annesi Y.G.

(18) Abisi E.G.

YENGE, HALA, ENİŞTE

(46) Yengesi M.G.

(39) Yengesi M.G.

(40) Halası A.K.

(44) Eniştesi M.Ş.

AMCALAR