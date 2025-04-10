Adliyeye destek için gelen Onur Tuna yaşadığı acıyı ilk kez anlattı

İstanbul Kadıköy'de bitpazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması Anadolu Adalet Sarayı'nda görüldü. Acılı aileyi yalnız bırakmayan ünlü isimler de adliyeye gelerek desteklerini gösterdi.

Davayı takip etmek için gelenler arasında Tanem Sivar, Onur Tuna, Belçim Bilgin ve Ece Seçkin yer aldı.

"HEPİMİZİN EVLADIYDI"

Destek için adliyede bulunan isimlerden biri olan oyuncu Onur Tuna, yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle ifade etti:"Hepimizin evladıydı. Üniversitedeki ev arkadaşımı bundan 15 yıl önce aynı şekilde kaybetti. Bunu yakından bilen biri olarak, Ahmet'in ailesinin yanında olmak için buradayım"

MAHKEME ERTELENDİ

Türkiye'nin kilitlendiği Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelenirken savcı, mahkemeye sunduğu beyanında, suça sürüklenen çocuklardan birinin hastanede doğduğunu, diğerinin ise herhangi bir hastane doğum kaydına ulaşılamadığını ifade etti. Bu nedenle her iki sanık için yaş tespiti yapılmasını talep etti. Hakim, verilen arada bu talepleri değerlendirecek ve kararını açıklayacak.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak Cuma günü yaşanan olayda Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. Yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti. Mattia Ahmet Minguzzi 14 gün yaşm mücadelesi verdikten sonra hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi. 18 yaşındaki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar bugün hakim karşısına çıkıyor.