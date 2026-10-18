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Adıyaman-Samsat yolunda askıda kalan minibüs jandarma ve vatandaşlarca kurtarıldı

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Adıyaman-Samsat yolunda askıda kalan minibüs jandarma ve vatandaşlarca kurtarıldı
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Adıyaman-Samsat Karayolu'nda dar yolda karşı yönden gelen araçla karşılaşan minibüs şarampole girip askıda kaldı. Minibüs, vatandaşlar ve jandarma ekiplerince halatlar, traktörler ve iş makineleriyle kurtarıldı; bölge sakinleri yolun genişletilmesini istedi.

Adıyaman-Samsat Karayolu'nda dar yolda karşı yönden gelen araçla karşılaşan minibüs, şarampole girerek devrilmekten son anda kurtuldu. Askıda kalan minibüs, vatandaşlar ve jandarma ekiplerince halatlar, traktörler ve iş makineleri kullanılarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, Adıyaman-Samsat Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolunda seyir halinde olan bir minibüs, yolun dar olması nedeniyle karşı yönden gelen araçla karşılaşınca zor anlar yaşadı. Şarampole giren minibüs, devrilmekten son anda kurtularak askıda kaldı. Minibüsün bulunduğu yerden çıkarılması için vatandaşlar ve jandarma ekipleri seferber oldu. Halatlarla bağlanan minibüs, traktör ve iş makinelerinin yardımıyla kontrollü şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bölge sakinleri, yeni yapılan karayolunun yeterince geniş olmadığını belirterek, duruma tepki gösterdi. Yolun dar olması nedeniyle özellikle karşı yönlerden gelen iki aracın yan yana geçmekte zorlandığını ifade eden vatandaşlar, benzer kazaların yaşanmaması için yolun genişletilmesini istedi. Vatandaşlar, söz konusu güzergahta gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve yolun yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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