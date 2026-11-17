Adıyaman Karadağ'da orman yangını söndürüldü, ölen ya da yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman merkez Karadağ Mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bazı ağaçlar zarar gördü.
Adıyaman'da, ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karadağ Mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bazı ağaçlar zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı