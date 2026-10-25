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Adıyaman Kahta'da iki otomobil çarpıştı, kazada 8 kişi yaralandı

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Adıyaman Kahta'da iki otomobil çarpıştı, kazada 8 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Adıyaman Kahta'da iki otomobil çarpıştı, kazada 8 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Serhat Y. (47), yönetimimdeki 02 ER 200 plakalı otomobil ile Bekir Ç. (44) yönetimindeki 35 AYB 658 plakalı otomobil Gölgeli (Bavdul) köyü kavşağında kavşakta çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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