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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır çarpıştı ve 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Miss Ortasöz idaresindeki 46 P 5525 plakalı tır, Gölbaşı girişi göl kuzu mezarlığı mevkiinde karşı istikametten gelen Mehmet Mustafa Öner idaresindeki 02 ADU 578 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yerine sağlık ekibi, polis ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobil sürücüsü Mehmet Mustafa Öner hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Öner'in cenazesi ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak Gölbaşı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gölbaşı trafik Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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