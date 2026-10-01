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Adıyaman Gölbaşı'nda motosiklet bariyerlere çarptı, 1 kişi yaralandı

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Adıyaman Gölbaşı'nda motosiklet bariyerlere çarptı, 1 kişi yaralandı
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Adıyaman Gölbaşı'nda Malatya istikametinden gelen motosiklet, Ozan köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Turgut K. idaresindeki 46 ALC 484 plakalı motosiklet, Ozan köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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