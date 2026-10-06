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Adıyaman Gölbaşı'nda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

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Adıyaman Gölbaşı'nda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Harun Çelik idaresindeki 27 T 1389 plaka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Harun Çelik ile otomobilde bulunan Kenan Koçlu, Hasan Beşken ve Mehmet Korkmaz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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