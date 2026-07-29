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Adıyaman’daki orman yangını söndürüldü

Adıyaman’daki orman yangını söndürüldü
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Adıyaman’da önceki gün ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürüldü.

Adıyaman'da önceki gün ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kayaönü ve Ahmet Hoca Köyü kırsalında önceki gün ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, iş makinesi, emniyet müdürlüğüne bağlı TOMA, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle yayılması üzerine olay yerine helikopter sevk edildi. Hem havadan hem de karadan yangına müdahale edilmesine rağmen çalışmalar yetersiz kalınca olay yerine Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinden de destek itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde yangın sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının yaklaşık 50 hektarlık alanda zarara neden olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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