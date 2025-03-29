Adıyaman'da Yaşlı Kadına Otomobil Çarptı

Adıyaman'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Kaza anında bölgede bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. İshak Şan ve Mustafa Alkayış, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza, Adıyaman Valiliği önündeki trafik ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalışan 75 yaşındaki Fatma B.'ye, Mahmut Y. yönetimdeki 02 FF 808 otomobil çarptı. Kaza esnasında ziyaret sonrası valilikten çıkan TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan ve AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış yerde yaralı halde yatan yaşlı kadına müdahale etti.

İlk müdahaleyi Doç. Dr. İshak Şan'ın yapmasının ardından kaza yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralı kadın, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN