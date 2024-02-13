Adıyaman'da yaşlı adam yalnız yaşadığı konteynerde ölü olarak bulundu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı 67 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı konteynerinde ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yalnız yaşayan bir adamın konteynerinde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.
YALNIZ YAŞADIĞI KONTEYNERDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yalnız başına yaşayan Zeynel Abidin Turşucu'dan (67) haber alamayan komşuları durumu polis ve konteyner kent yönetimine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kapı açıldı. Yerde hareketsiz halde bulunan Turşucu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Turşucu'nun cenazesi polisin olay yeri incelemesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.