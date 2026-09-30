Adıyaman'da vince bağlı beton blok düşerek çevrede korku yarattı, yaralanan olmadı

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Adıyaman'da vinçten düşen ben blok çevredeki vatandaşları korkuttu.

Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi Müze Müdürlüğü yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta faaliyet gösteren vince halatla bağlanan beton blok havada bulunduğu sırada düştü. Yere sert bir şekilde düşen blok çıkardığı ses ve kaldırdığı toz ile korkuttu. Olayda ölen yada yaralananın olmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı