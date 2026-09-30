Adıyaman'da vince bağlı beton blok düşerek çevrede korku yarattı, yaralanan olmadı

Adıyaman'da vince bağlı beton blok düşerek çevrede korku yarattı, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi'nde Müze Müdürlüğü yakınlarındaki inşaatta vince halatla bağlanan beton blok, havada bulunduğu sırada düşerek çevrede korkuya neden oldu. Yere sert düşen blok ses ve toz çıkarırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Adıyaman'da vinçten düşen ben blok çevredeki vatandaşları korkuttu.
Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi Müze Müdürlüğü yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta faaliyet gösteren vince halatla bağlanan beton blok havada bulunduğu sırada düştü. Yere sert bir şekilde düşen blok çıkardığı ses ve kaldırdığı toz ile korkuttu. Olayda ölen yada yaralananın olmadığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı