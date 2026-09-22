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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, 83 fişek ele geçirildi

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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, 83 fişek ele geçirildi
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde kullanma aparatları, 1 av tüfeği, 1 tabanca ve 83 fişek ele geçirildi; soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından yapılan aramalarda sentetik kannabinoid maddesi ve uyuşturucu madde kullanma aparatlarının yanı sıra 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve farklı çaplarda 83 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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