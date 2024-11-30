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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Hassas Burunlu Köpek Cadı'nın Başarısı

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Adıyaman'da yapılan narkotik denetiminde, hassas burunlu dedektör köpek Cadı'nın tepki vermesi sonucu bir aracın yakıt deposunda 103 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü tutuklandı.

Hassas burunlu Cadı tepki verdi, yakıt deposu kapağından uyuşturucu çıktı

Adıyaman'da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı sürücü tutuklandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, hassas burunlu dedektör köpeğin tepki verdiği aracın yakıt deposu kapağından uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü tutuklandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Durdurulan araçta dedektör köpek Cadı destekli arama yapıldı. Aramalar sonucunda hassas burunlu dedektör köpeğin tepki verdiği yakıt deposu kapağından 103 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü H.Y.P isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Hassas Burunlu Köpek Cadı'nın Başarısı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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