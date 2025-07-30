Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 123 Gram Madde Ele Geçirildi

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 123,11 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 15,33 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 43 gram sentetik kannabinoid çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen sentetik madde, 59,36 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi, 5,42 gram olan metamfetamin maddesi olmak üzere toplam 123,11 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Aynı zamanda operasyonda 1 adet yivsiz şarjörlü tüfek ile bu silaha ait 2 adet şarjör de ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan V.K.K., isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.A. isimli şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN